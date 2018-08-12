12.08.2018, 18:05

ФОТО: В Рапламаа произошло ДТП с летальным исходом: один погибший и 4 пострадавших

 (35)
дополнено в 19:15
rus.delfi.ee
EST 16
Galerii: 32 pilti
Foto: Taavi Sepp

В деревне Ялузе Раплаской волости около 17:00 произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадали четверо.

Как сообщает Ляэнеская префектура, в 17:15 поступило сообщение, что в аварию попал автомобиль, в котором находились пять человек.

Фотограф Delfi выяснил у местных жителей, что в машине находилась молодежь. Молодые люди из Козе уже с утра употребляли алкоголь в Ярлепа и перед тем, как сесть в машину, громко слушали музыку.

Молодые люди на Volkswagen Passat вылетели в кювет, пролетели по воздуху и врезались в стоявший у дороги комбайн. Местные говорят, что в этом месте и ранее происходили ДТП.

В районе инцидента на 9,5 километре шоссе Юуру-Ярлепа нарушено движение.

Согласно данным Шоссейного департамента, в этом году это 53 смерть в ДТП.

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