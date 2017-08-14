ФОТО: В Рапламаа пожилой водитель заснул за рулем: трое пострадавших

В воскресенье около 17 часов в волости Кехтна в Рапламаа произошла авария, в ходе которой водитель двигавшегося в сторону Таллинна легкового автомобиля Škoda Octavia, 72-летний мужчина, заснул за рулем и съехал с дороги.

В результате случившегося пострадали как он сам, так и находившиеся в машине 72-летняя женщина и 48-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в больницу.



ДТП произошло на прямом и сухом участке дороги. Водитель был трезв и имел право на управление авто соответствующей категории.