14.08.2017, 07:20

ФОТО: В Рапламаа пожилой водитель заснул за рулем: трое пострадавших


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Рапламаа пожилой водитель заснул за рулем: трое пострадавших
Foto: Kaspar Pokk /Kanal2

В воскресенье около 17 часов в волости Кехтна в Рапламаа произошла авария, в ходе которой водитель двигавшегося в сторону Таллинна легкового автомобиля Škoda Octavia, 72-летний мужчина, заснул за рулем и съехал с дороги.

В результате случившегося пострадали как он сам, так и находившиеся в машине 72-летняя женщина и 48-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в больницу.


ДТП произошло на прямом и сухом участке дороги. Водитель был трезв и имел право на управление авто соответствующей категории.

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