Авария произошла в 10:30 возле деревни Калбу в волости Кехтна, когда ехавший из Рапла в сторону Тюри 79-летний Велло потерял контроль над автомобилем Opel Astra, который отклонился на встречную полосу, съехал с дороги, перевернулся через крышу и упал на бок.

Прибывшие на место медики осмотрели находившуюся в авто пожилую пару. Ни мужчина, ни женщина, к счастью, серьезных травм не получили. Автомобиль же восстановлению не подлежит.

По словам пассажирки, они ехали спокойно и осторожно. Очевидцы подтверждают, что скорость машины была 30-40 км/ч.

rus.delfi.ee
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