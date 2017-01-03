Сегодня утром в Рапламаа произошло ДТП, в ходе которого 79-летний водитель не справился с управлением своего автомобиля. Машина через встречную полосу съехала с дороги и перевернулась.

Авария произошла в 10:30 возле деревни Калбу в волости Кехтна, когда ехавший из Рапла в сторону Тюри 79-летний Велло потерял контроль над автомобилем Opel Astra, который отклонился на встречную полосу, съехал с дороги, перевернулся через крышу и упал на бок.

Прибывшие на место медики осмотрели находившуюся в авто пожилую пару. Ни мужчина, ни женщина, к счастью, серьезных травм не получили. Автомобиль же восстановлению не подлежит.

По словам пассажирки, они ехали спокойно и осторожно. Очевидцы подтверждают, что скорость машины была 30-40 км/ч.