ФОТО: В Рапламаа пожар уничтожил жилой дом

В ночь на субботу, в 1:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Рапламаа, в деревне Леллапере.
Изначально звонивший сообщил, что горит пристройка к дому, но через некоторое время, когда спасатели уже выехали, поступил второй звонок с уточнением, что горит жилой дом.
Пожилой мужчина, который проживал в этом доме, своими силами покинул помещение до распространения огня.
По прибытию спасателей на место происшествия, дом полыхал открытым пламенем. Во время работ по тушению рухнула крыша.
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