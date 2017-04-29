ФОТО: В Рапламаа пожар уничтожил жилой дом

В ночь на субботу, в 1:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Рапламаа, в деревне Леллапере.

Изначально звонивший сообщил, что горит пристройка к дому, но через некоторое время, когда спасатели уже выехали, поступил второй звонок с уточнением, что горит жилой дом.

Пожилой мужчина, который проживал в этом доме, своими силами покинул помещение до распространения огня.

По прибытию спасателей на место происшествия, дом полыхал открытым пламенем. Во время работ по тушению рухнула крыша.