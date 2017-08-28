ФОТО: В Рапламаа парашютист приземлился на дерево

На выходных в волости Рапла спасатели помогли спуститься застрявшему на дереве парашютисту.
В субботу, в 11:26, в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Рапла парашютист приземлился на дерево и не может самостоятельно спуститься.
Спасатели искали точное место происшествия и начали со спасательных работ, используя для этого раздвижную лестницу и веревочные средства эвакуации. К 12:05 пострадавший спустился на землю.
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