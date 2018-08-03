ФОТО: В Рапламаа мужчина угрожал прыгнуть в воду, на место выехали спасатели и полицейские

Вчера, 2 августа, спасатели получили вызов к озеру Ряэгу в Рапламаа. 36-летний мужчина угрожал прыгнуть в вводу, тем самым, по всей видимости, подвергая жизнь опасности.

На место происшествия были направлены четыре спасательные команды, плюс спасатели из Тюри с лодкой.

Спасатели-волонтеры, полицейские и медики персонал бросились к озеру. На месте выяснилось, что мужчина уже ушел с озера. Его стали искать в округе, но поиски не дали результатов. В какой-то момент с ним все же удалось связаться по телефону.

Как предполагается, мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Далее поиском мужчины занялись полицейские.

Как предполагается, к такой ситуации привела семейная ссора.