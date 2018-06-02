02.06.2018, 09:00

ФОТО: В Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека

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rus.delfi.ee
EST 31
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Kehtnas hukkus liiklusõnnetuses kaks noort meest Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

В субботу в 4:19 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в поселке Кехтна в Рапламаа, где на Вильяндиском шоссе автомобиль BMW врезался в дерево.

Согласно первоначальным данным, BMW передвигался в направлении Лелле, когда он отклонился вправо, съехал с дороги и врезался в дерево. 28-летний водитель и 25-летний пассажир погибли на месте.

ДТП произошло на участке дороги с максимальной разрешенной скоростью 50 км/ч. Однако автомобиль, видимо, ехал с очень большой скоростью — его мотор отлетел почти на 30 метров от места столкновения с деревом.

Возможная степень опьянения водителя выясняется, точные детали ДТП выявит следствие.

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