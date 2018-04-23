ФОТО: В Рапламаа автомобиль сбил двух срочников, пребывавших на учениях

На прошлых выходных в Рапламаа под машину попали двое юношей. Выяснилось, что они были срочниками, пребывавшими на учениях.

В прошлую субботу в 16:30 в Рапламаа в деревне Ванамыйза на 59 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла случилось ДТП: автомобиль, двигавшийся со стороны Пярну, сбил шедших по обочине молодых людей. Автомобиль скрылся, по первоначальным данным, это был серый Audi или BMW. 20-летние молодые люди пострадали и были доставлены в Пыхья-Таллиннскую региональную больницу.

Сегодня пресс-секретарь Сил обороны младший лейтенант Таави Лаазик подтвердил, что пострадавшие были военнослужащими.