ФОТО: В Раквере перевернулся грузовик с пивом — водитель скрылся

Во вторник днем недалеко от Раквере на круговой дороге у деревни Пийра перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший пиво.

Несмотря на то, что соответствующее сообщение поступило в полицию еще в 12 часов, стражам порядка до сих пор не удалось установить, кто находился за рулем транспортного средства.

В 15:40 на место приехал в директор фирмы, которой принадлежит фура.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом по номеру 53292883 или 112.

Rakvere külje all käis õlleveok kummuli Foto: Ain Liiva

Rakvere külje all käis õlleveok kummuli Foto: Ain Liiva.



