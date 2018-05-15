ФОТО: В Раквере на улице Карья обвалился мост

Rakveres Karja tänaval vajus sild sisse Foto: Ain Liiva, Ain Liiva

В Раквере на улице Карья сегодня обвалился расположенный на участке между улицами Везивески и Вяйке-Карья мост. Из-за этого мост некоторое время будет закрыт. При обвале никто не пострадал.