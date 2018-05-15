ФОТО: В Раквере на улице Карья обвалился мост

В Раквере на улице Карья сегодня обвалился расположенный на участке между улицами Везивески и Вяйке-Карья мост. Из-за этого мост некоторое время будет закрыт. При обвале никто не пострадал.
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Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом
15.05.2018
После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бойфренд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста
15.05.2018
Сегодня, 15 мая, стало известно, что в минувшее воскресенье в Кохтла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Также сегодня отмечался День Таллинна. А еще в этот день президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
Я — мама двух маленьких детей, один ребенок перемещается в коляске, а другой уже шагает на своих ножках. Для них ”опасность номер один” в уличном движении — это курильщики, которые выдыхают на них дым, бросают через плечо не глядя горящие окурки им в лицо и на одежду, и в прямом смысле слова посыпают им головы пеплом. Вторая и, на самом деле, более опасная группа — это велосипедисты, у которых хоть и шлемы на головах имеются, на на этом чувство ответственности и заканчивается.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
ВИДЕО DELFI: ”Так держать!” Почему в Таллинне жить хорошо, почему — плохо? А также советы жителей властям
15.05.2018
ДО и ПОСЛЕ: “Школа стиля” Ольги Быковой: как привить эстонским женщинам чувство вкуса и во что переодеть Керсти Кальюлайд
15.05.2018
Стилист Ольга Быкова недавно провела в Таллинне свой новый проект — “Школу стиля”, участникам которого она обещает помочь посмотреть на свой гардероб совершенно другими глазами и найти свой стиль. Delfi поговорил с Ольгой о том, насколько важен наш внешний вид и кому из эстонских политиков она посоветовала бы сменить стилиста.
Порошенко о строительстве Крымского моста: он понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым
15.05.2018
Президент Украины Петр Порошенко вскоре после того, как его российский коллега Владимир Путин торжественно открыл автодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив, обвинил Кремль в нарушении международного права и заявил о том, что этот мост понадобится российским "оккупантам", когда они будут покидать полуостров, который в Киеве считают аннексированным.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
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Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Участвовавшие в масштабных учениях "Еж-2018" Эрих Юри Прикко и Альвер Тедре прислали в редакцию Delfi милое видео, на котором шустрый лосенок пришел поинтересоваться, почему пестрые мужчины снуют по лесу. Благодаря новости издания Estonian World новость вчера удостоилась внимания британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.