ФОТО: В Раквере горели старые гаражи

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанные сегодня ночью в Раквере фотографии, на которых видно, как а городе горят старые гаражи.
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Тяжелая авария близ Тарту: 46-летний мужчина погиб, 33-летняя женщина доставлена в больницу
22.07.2018
ФОТО: Ночью в Раквере горели старые гаражи
23.07.2018
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Учительница с 50-летним стажем: самый нормальный способ изучения языков — эстонцы и русские в одной школе
22.07.2018
"Хотела бы высказать свои соображения по поводу эстонского и русского языков обучения. Я 50 лет проработала в эстонской школе в Таллинне, преподавала английский язык и русским, и эстонцам, в 2009 году вышла на пенсию. Была у нас такая школа № 36 в Пирита, где два класса были с эстонским языком обучения и два класса с русским в каждом году, и так до 12-го класса", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна Мельниченко.
Пользователь Osta.ee выиграл аукцион, но забыл оплатить. Все закончилось штрафом и проблемами с инкассо-фирмой
22.07.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.
Личности напавших на иностранца в таллиннском McDonald´s молодых людей установлены: двое из них задержаны
22.07.2018
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Tähtaeg: 06.08.2018
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Tähtaeg: 29.07.2018
Брали кредит, чтобы сделать ремонт? В некоторых случаях государство может вернуть вам часть денег!
22.07.2018
В бюро канцлера права считают, что подоходный налог с процентов по кредиту должны возвращать не только тем, кто брал ипотеку, покупал или строил себе жилье, но и тем, кто брал кредит на ремонт или реконструкцию имеющейся недвижимости. Если так, то государство задолжало населению огромные суммы денег. Однако Налогово-таможенный департамент считает, что ничего они по кредитам на ремонт людям списывать не должны, если нет утвержденного муниципалитетом проекта. Кто и на что может иметь право, выясняла ”МК-Эстония”.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
В непростую ситуацию попал 33-летний полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев. В прошлом году он подписал с польским клубом "Пяст" (Гливице) трехлетний контракт. Несмотря на действующий договор, эстонский легионер не зарегистрирован для выступления в новом чемпионате Польши, который стартовал 20 июля.