23.07.2018, 07:00

ФОТО: В Раквере горели старые гаражи

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В Раквере горели старые гаражи
Lugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанные сегодня ночью в Раквере фотографии, на которых видно, как а городе горят старые гаражи.


Lugeja foto


Lugeja foto
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