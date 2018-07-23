ФОТО: В Раквере горели старые гаражи

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанные сегодня ночью в Раквере фотографии, на которых видно, как а городе горят старые гаражи.
TOP НОВОСТИ
Кубитс: морализаторская позиция Эстонии раздражает все больше. У восточных партнеров есть чему поучиться
23.07.2018
Специалист по связям с общественностью Меэлис Кубитс пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht о том, что в субботу в Одессе закончился девятый международный кинофестиваль, в котором на разных уровнях (от жюри, организаторов до простых посетителей) принимали и участие и связанные с Эстонией люди.
ФОТО и ВИДЕО: Трамваи в сторону автовокзала и аэропорта стоят! В Таллинне на Туртуском шоссе столкнулись грузовик и трамвай
23.07.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Ночью жителям Эстонии поступали звонки с неизвестных номеров. Брать трубку и перезванивать категорически не рекомендуется!
23.07.2018
ФОТО: Тяжелая авария близ Тарту: 46-летний мужчина погиб, 33-летняя женщина доставлена в больницу
22.07.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Самые модные многоквартирные жилые дома столицы
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Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
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Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
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Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ