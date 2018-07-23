23.07.2018, 07:00

ФОТО: В Раквере горели старые гаражи

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Раквере горели старые гаражи
Lugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанные сегодня ночью в Раквере фотографии, на которых видно, как а городе горят старые гаражи.


Lugeja foto


Lugeja foto
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