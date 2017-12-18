ФОТО: В Пылвамаа в результате ДТП погиб 35-летний водитель, непристегнутый и без прав

Вечером в воскресенье в Пылвамаа произошло тяжелое дорожное происшествие. Погиб 35-летний водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности и не имел водительских прав.

17 декабря около 21.00 в Центр тревоги сообщили о ДТП на третьем километре дороги Пыльва-Реоала, в деревне Маммасте, что в волости Пыльва.

По предварительным данным, автомобиль Opel Calibra двигался в сторону Пыльва, и на повороте водитель потерял контроль над транспортным средством — автомобиль вылетел с дороги, на правую сторону, столкнулся с дорожной трубой, завалившись на бок. Находившийся за рулем 35-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Полиция пояснила, что мужчина находился в автомобиле один. Он не был пристегнут ремнем безопасности, а также у него отсутствовали водительские права. Дорожные и погодные условия, по утверждению полиции, на тот момент не были плохими. Дорожное покрытие на месте происшествия — асфальт — было обработано специальным составом. Видимость была хорошей. Максимально разрешенная скорость на данном отрезке — 90 км в час.

Точная причина смерти мужчины и состояние его здоровья перед происшествием будут установлены в рамках судебно-медицинской экспертизы. Другие детали закончившегося смертью ДТП выясняются в рамках расследования.

Лейтенант Кагуского отделения полиции Андрес Кирсинг говорит, что, хотя мужчина ранее неоднократно наказывался за езду без прав, он, к сожалению, не сделал свое поведение менее рискованным.

”Непристегнутый ремень, предположительно слишком высокая скорость на повороте, упорное желание водить, несмотря на отсутствие права на это — это те факторы, которые привели к настолько трагическим последствиям ДТП”, — сказал Кирсинг, выразив соболезнования близким погибшего.