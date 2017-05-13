ФОТО: В Пылвамаа в поле загорелся трактор и поджег прошлогоднюю траву

Вчера поздно вечером Центр тревоги получил сообщение, что в Пылвамаа поблизости от Саверна загорелся трактор и от него в свою очередь окружающий ландшафт.

На поступивший из деревни Мюгра в 22:07 вызов отреагировали спасатели из Отепя и Пылва, вдобавок пришли на помощь спасатели-добровольцы из Саверна.

Вдобавок к трактору горело в общей сложности примерно 200 квадратных метров прошлогодней травы. Поскольку пожар возник посреди вспаханного поля, обычным спасательным машинам подъезд к очагу возгорания был затруднен. На место все-таки прибыла и приспособленная для ландшафта спасательная машина с насосом. Пожар потушили ровно к полуночи.