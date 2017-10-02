ФОТО: В Пыльтсамаа загорелась крыша жилого дома

В выходные в городе Пыльтсамаа загорелась деревянная конструкция под крышей трехэтажного дома, люди не пострадали.
В субботу, 30 сентября, в 12:19 сообщили, что в городе Пыльтсамаа на улице Пярна на крыше трехэтажного многоквартирного дома видны языки пламени. Спасатели выяснили, что загорелась деревянная конструкция под коньком крыши, площадь возгорания — 4 м2.
Пожар потушили, и дальше огонь не распространился.
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