ФОТО: В Пыльтсамаа загорелась крыша жилого дома

В выходные в городе Пыльтсамаа загорелась деревянная конструкция под крышей трехэтажного дома, люди не пострадали.

В субботу, 30 сентября, в 12:19 сообщили, что в городе Пыльтсамаа на улице Пярна на крыше трехэтажного многоквартирного дома видны языки пламени. Спасатели выяснили, что загорелась деревянная конструкция под коньком крыши, площадь возгорания — 4 м2.

Пожар потушили, и дальше огонь не распространился.