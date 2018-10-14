ФОТО: В Пыхья-Таллинне при пожаре погиб человек. Горело здание, в котором находится ресторан Kolm Sibulat(7)
Сегодня рано утром около половины шестого в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Теллискиви.
Сегодня рано утром около половины шестого в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Теллискиви.
Горела квартира, расположенная на втором этаже двухэтажного здания. На первом этаже того же дома находится ресторан Kolm Sibulat.
Из здания через подъезд спасли двух жильцов и с помощью раздвижной лестницы — еще одного человека, которого скорая помощь доставила в больницу. В горящей квартире спасатели нашли одного погибшего.
Более точные обстоятельства и причины происшествия выяснит дальнейшее расследование.
Rail baltic projekti maakorraldajat ja kinnisvara …
MAA-AMET
Tähtaeg: 14.10.2018
Ajalehtede kujundusjuht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 15.10.2018
Müügikonsultant
DAW (TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ)
Tähtaeg: 14.10.2018
Tootekonsultant-müügiesindaja
EASTCON AG EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.