ФОТО: В Пыхья-Таллинне при пожаре погиб человек. Горело здание, в котором находится ресторан Kolm Sibulat

Горела квартира, расположенная на втором этаже двухэтажного здания. На первом этаже того же дома находится ресторан Kolm Sibulat.

Из здания через подъезд спасли двух жильцов и с помощью раздвижной лестницы — еще одного человека, которого скорая помощь доставила в больницу. В горящей квартире спасатели нашли одного погибшего.

Более точные обстоятельства и причины происшествия выяснит дальнейшее расследование.