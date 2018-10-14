ФОТО: В Пыхья-Таллинне при пожаре погиб человек. Горело здание, в котором находится ресторан Kolm Sibulat(14)
Сегодня рано утром около половины шестого в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Теллискиви.
Сегодня рано утром около половины шестого в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пыхья-Таллинне на улице Теллискиви.
Горела квартира, расположенная на втором этаже двухэтажного здания. На первом этаже того же дома находится ресторан Kolm Sibulat.
Из здания через подъезд спасли двух жильцов и с помощью раздвижной лестницы — еще одного человека, которого скорая помощь доставила в больницу. В горящей квартире спасатели нашли одного погибшего.
Более точные обстоятельства и причины происшествия выяснит дальнейшее расследование.
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