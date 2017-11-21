ФОТО: В Пярнумаа при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб мужчина

Сегодня рано утром в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погиб мужчина.
По предварительным данным, сегодня в 5.21 на 180 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, рядом с деревней Пену, произошла авария с участием грузовика, с польским регистрационным номером, и микроавтобуса. В результате полученных травм скончался водитель микроавтобуса.
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