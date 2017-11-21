21.11.2017, 09:05

ФОТО: В Пярнумаа при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб мужчина

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rus.delfi.ee
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Galerii: 20 pilti
Liiklusõnnetus Penu külas Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня рано утром в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погиб мужчина.

По предварительным данным, сегодня в 5.21 на 180 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, рядом с деревней Пену, произошла авария с участием грузовика, с польским регистрационным номером, и микроавтобуса. В результате полученных травм скончался водитель микроавтобуса.

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