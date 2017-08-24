ФОТО: В Пярнумаа при столкновении автомобиля с поездом погибли две женщины

В четверг вечером в Пярнумаа в волости Тори произошла трагическая авария — в выехавшем перед поездом автомобиле погибли две женщины.

"Сегодня вечером в 20:14 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии с поездом в волости Тори на нерегулируемом железнодорожном переезде Суйгу, где в столкновении пассажирского поезда и автомобиля Peugeot погибли две находившиеся в автомобиле женщины", — сказала Delfi в четверг пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас.

По первоначальным данным, прибывший со стороны Суйгу автомобиль выехал прямо перед двигавшимся из Таллинна в сторону Пярну пассажирским поездом. Машинист заметил приближавшийся к переезду автомобиль, несколько раз посигналил ему и затормозил, но поезд все-таки невозможно было остановить так быстро. Поезд смог остановиться только через сотню метров после столкновения.

В столкновении с поездом две находившиеся в автомобиле женщины настолько тяжело пострадали, что погибли на месте происшествии. Личности женщин выясняются.

В поезде на момент аварии помимо машиниста находились еще примерно 30 человек, никто из них не пострадал. Для пассажиров вызвали автобус и безопасно доставили их в пункт назначения.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Маргуса Сасся, это крайне трагический случай. "Сейчас еще рано говорить о причинах этой тяжелой аварии, но находящиеся на месте происшествия патрульные полицейские и следователи работают, чтобы выяснить более точные обстоятельства", — добавил в четверг Сассь.

Сейчас известно, что авария произошла на находящемся на ремонте участке дороги с гравийным покрытием, где максимально разрешенная скорость составляет 70 км/ч. Железнодорожный переезд расположен на прямом участке дороги с хорошей видимостью. В момент аварии на улице было еще светло.

Для выяснения более точных обстоятельств ДТП Ляэнеская префектура начала уголовное производство, им руководит Ляэнеская окружная прокуратура.

Из-за аварии было нарушено движение и на шоссе Аре-Суйгу. Движение было восстановлено в 21:15.