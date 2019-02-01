01.02.2019, 09:44

ФОТО: В Пярнумаа при пожаре погибла женщина


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ФОТО: В Пярнумаа при пожаре погибла женщина
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Сегодня ночью в 2:15 в Центр тревоги сообщили, что в Пярнумаа в деревне Массиару горит жилое здание. Пожар обнаружил сосед, который ночью проснулся от хлопков этернита и увидел вздымающиеся с соседнего хутора языки пламени. По первоначальной информации, в здании находился человек.

По прибытии спасателей жилое здание горело открытым пламенем, и пожар уже начал потихоньку угасать. Еще стояла только частично каменная наружная обшивка и фундамент дымовой трубы.

По словам соседей, на потолке был дымовой датчик, информация о том, сработал ли он, отсутствует. Точная причина возникновения пожара выяснится в ходе следствия, пока известно только то, что во время вчерашнего визита соседей женщина топила плиту.

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