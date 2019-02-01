ФОТО: В Пярнумаа при пожаре погибла женщина

По прибытии спасателей жилое здание горело открытым пламенем, и пожар уже начал потихоньку угасать. Еще стояла только частично каменная наружная обшивка и фундамент дымовой трубы.

По словам соседей, на потолке был дымовой датчик, информация о том, сработал ли он, отсутствует. Точная причина возникновения пожара выяснится в ходе следствия, пока известно только то, что во время вчерашнего визита соседей женщина топила плиту.