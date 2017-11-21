ФОТО: В Пярнумаа из грузовика выпал 1923-килограммовый рулон бумаги и убил водителя фургона

Сегодня рано утром в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, выпавший из грузового автомобиля промышленный рулон бумаги, весом 1923 килограмма, угодил в кабину фургона, убив водителя.

По первоначальным данным, водитель двигавшегося в сторону Икла грузовика Scania с польским регистрационным номером потерял управление из-за скользкого дорожного покрытия. Из прицепа вывалился груз – производственные рулоны бумаги. По меньшей мере один рулон, весом 1923 килограмма, попал в кабину двигавшегося в сторону Пярну фургона Fiat Ducato, также с польским номером.

В результате удара кабина фургона была деформирована, а его водитель, 53-летний гражданин Польши, погиб на месте происшествия. 48-летний водитель грузовика не пострадал.

Старший комиссар Пярнуского отдела полиции Вальдур Сассор выразил глубокие соболезнования близким погибшего.

«О точных причинах ДТП рано говорить, но по первоначальной информации его спровоцировала скользкая дорога», - сказал Сассор.