15.10.2018, 15:10

ФОТО: В Пярнумаа грузовик врезался в дерево, рассыпав груз по обочине

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rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 31 pilti
Puu- ja köögiviljaveoki avarii Pärnumaal Foto: Kaspar Pokk

В деревне Метсакюла в Пярнумаа грузовик, нагруженный фруктами и овощами, врезался в дерево, в результате чего содержимое прицепа рассыпалось по обочине.

Как сообщил фотограф Delfi, у грузовика Volvo были литовские номера. Грузовик вез ананасы, авокадо, гранаты, капусту и другую свежую продукцию.

27-летний водитель грузовик, гражданин Литвы, был трезв. Его доставили в больницу на осмотр. Находившийся в грузовике второй мужчина не пострадал. Он сообщил, что их груз весил около 20–22 тонн.

Со гласно первоначальной информации, причиной ДТП могла стать проблема со здоровьем у водителя.

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