ФОТО: В Пярнумаа грузовик врезался в дерево, рассыпав груз по обочине

Как сообщил фотограф Delfi, у грузовика Volvo были литовские номера. Грузовик вез ананасы, авокадо, гранаты, капусту и другую свежую продукцию.

27-летний водитель грузовик, гражданин Литвы, был трезв. Его доставили в больницу на осмотр. Находившийся в грузовике второй мужчина не пострадал. Он сообщил, что их груз весил около 20–22 тонн.

Со гласно первоначальной информации, причиной ДТП могла стать проблема со здоровьем у водителя.