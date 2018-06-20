ФОТО: В Пярнумаа горит торфяное болото и прилежащий лес

Сегодня в 12:03 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на болоте Ряэма в деревне Кильксама волости Тори в Пярнумаа.

На данный момент пожаром охвачены 40 гектаров. Из-за ветра огонь распространился с болотистой почвы и на лес. Для защиты расположенного поблизости от болота жилого дома создан отдельный участок работы, и люди вне опасности.

Из-за болотистой почвы доступ к очагам возгорания для спасателей затруднен. В тушении пожара задействован также вертолет Департамента полиции и погранохраны.

Спасательный департамент просит передвигающихся по шоссе Янесселья-Урге людей быть осторожными из-за ограниченной видимости, вызванной густым дымом, и жителям ближайших окрестностей рекомендуют держать окна закрытыми.