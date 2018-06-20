20.06.2018, 17:19

ФОТО: В Пярнумаа горит торфяное болото и прилежащий лес

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rus.delfi.ee
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Põleng Rääma rabas Foto: Ago Tammik

Сегодня в 12:03 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на болоте Ряэма в деревне Кильксама волости Тори в Пярнумаа.

На данный момент пожаром охвачены 40 гектаров. Из-за ветра огонь распространился с болотистой почвы и на лес. Для защиты расположенного поблизости от болота жилого дома создан отдельный участок работы, и люди вне опасности.

Из-за болотистой почвы доступ к очагам возгорания для спасателей затруднен. В тушении пожара задействован также вертолет Департамента полиции и погранохраны.

Спасательный департамент просит передвигающихся по шоссе Янесселья-Урге людей быть осторожными из-за ограниченной видимости, вызванной густым дымом, и жителям ближайших окрестностей рекомендуют держать окна закрытыми.

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