11.09.2017, 18:40

ФОТО: В Пярну столкнулись легковушка с латвийским номером и грузовик

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Pärnus Ehitajate teel Foto: Lugeja foto

Сегодня незадолго до 17 часов в Пярну на Эхитаяте теэ столкнулись грузовик и легковой автомобиль с латвийским номером. Никто не пострадал.

В полицию сообщили о ДТП в 16:51. "На Эхитаяте теэ произошло столкновение легкового автомобиля с латвийским регистрационным номером и зарегистрированного в Эстонии грузовика Mercedes-Benz", — подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Люди в ДТП не пострадали, но водители вызвали полицию, поскольку они не договорились между собой, кто является виновником ДТП.

Машины в некоторой степени препятствовали движению.

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