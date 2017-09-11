ФОТО: В Пярну столкнулись легковушка с латвийским номером и грузовик

Сегодня незадолго до 17 часов в Пярну на Эхитаяте теэ столкнулись грузовик и легковой автомобиль с латвийским номером. Никто не пострадал.
В полицию сообщили о ДТП в 16:51. "На Эхитаяте теэ произошло столкновение легкового автомобиля с латвийским регистрационным номером и зарегистрированного в Эстонии грузовика Mercedes-Benz", — подтвердил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Люди в ДТП не пострадали, но водители вызвали полицию, поскольку они не договорились между собой, кто является виновником ДТП.
Машины в некоторой степени препятствовали движению.
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