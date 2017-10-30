ФОТО: В Пярну пьяный мужчина напал на двух 13-летних школьников

Сегодня около 14:30 агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал в Пярну у Ваналиннаской основной школы на двух 13-летних мальчиков - учеников этой школы.

"В полицию сегодня в 14:30 поступил вызов на улицу Николай в Пярну, где 34-летний мужчина с признаками употребления алкоголя напал на двух подростков", — сказала Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас.

Полицейские задержали у Ваналиннаской основной школы мужчину, который вел себя агрессивно и напал на двух 13-лених учеников этой школы, и доставили его в вытрезвитель.

Свидетель инцидента сказал Delfi, что человеку в таком состоянии ни в коем случае нельзя возражать. "Они быстро заводятся, и чтобы спровоцировать, достаточно не так посмотреть".

По факту этого инцидента полиция начала производство по статье, которая рассматривает тяжкое нарушение общественного порядка. Все обстоятельства инцидента выяснятся в рамках уголовного производства.