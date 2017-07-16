ФОТО: В Пярну на молодого человека и девушку упала большая ветка

Сегодня незадолго до 15 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что у рва Валликраави в Пярну на молодого человека и девушку с дерева упала большая ветка.
По словам очевидца, потерпевших отвезли в больницу. В результате случившего молодой человеку было трудно пошевелиться. Очевидец отметил, что прогнившая ветка свалилась как будто "из ниоткуда".
По словам пресс-секретаря Ляэнеского центра спасения, спасатели прибыли на место и убедились в том, что дерево уже не представляет никакой опасности.
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