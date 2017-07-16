16.07.2017, 16:23

ФОТО: В Пярну на молодого человека и девушку упала большая ветка

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Puu kukkus noortele peale
Puu kukkus noortele pealeFoto: Lugeja foto

Сегодня незадолго до 15 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что у рва Валликраави в Пярну на молодого человека и девушку с дерева упала большая ветка.

По словам очевидца, потерпевших отвезли в больницу. В результате случившего молодой человеку было трудно пошевелиться. Очевидец отметил, что прогнившая ветка свалилась как будто "из ниоткуда".

По словам пресс-секретаря Ляэнеского центра спасения, спасатели прибыли на место и убедились в том, что дерево уже не представляет никакой опасности.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии