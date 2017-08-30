ФОТО: В Пярну мальчишки разбили стекло автобуса и убежали

В понедельник двое мальчиков разбили стекло городского автобуса в Пярну и убежали. По факту произошедшего инициируют производство о проступке.

Перед многоквартирным домом на улице Лаэва в Пярну двое мальчиков разбили стекло автобуса. По словам очевидца, мальчики могут передвигаться в районе Вана-Сауга.

"Действительно, в понедельник вечером водитель городского автобуса Пярну сообщил в Центр тревоги, что два мальчика разбили стекло в двери автобуса и убежали", — подтвердила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк. Сообщение поступило в Центр тревоги около 17:20.

К сегодняшнему дню потерпевший также подал в полицию соответствующее заявление, и по делу начинают производство о проступке по статье, которая рассматривает преступление против имущества, направленное против малоценной вещи и имущественного права.

Полиция просит всех, у кого есть информация об инциденте или о вандалах, написать на электронную почту aire.lynekund@politsei.ee.