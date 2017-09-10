ФОТО: В Пярну городской автобус сбился с маршрута и врезался в дерево

В субботу рано утром в Пряну произошло ДТП с городским автобусом, который сбился с маршрута и, разворачиваясь, задним ходом врезался в дерево.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, полиция вчера утром в 5:30 получила сообщение, что в Пярну на улице Суур-Сепа городской автобус Mercedes-Benz задним ходом врезался в дерево, в результате чего разбилось заднее стекло автобуса.

Находившийся в автобусе читатель подтвердил, что автобус должен был поехать по побережью, но повернул от рынка вниз. "Обнаружив, что он не в том месте, водитель стал сдавать назад, пока не раздался звон стекла", — описал пассажир.

Пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.

Прибывшая на место полиция зафиксировала ситуацию и установила, что водитель автобуса был трезв. Водитель для разрешения ситуации обратился к своему работодателю.