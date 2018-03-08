ФОТО: В Пярну автомобиль въехал в дом

Сегодня в 12:19 в Пярну легковой автомобиль протаранил дверь подъезда одного из домов на улице Рюйтли.

Непосредственно вмешательства полиции не потребовалось. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам очевидцев, водитель мог перепутать педали тормоза и газа. Стекла двери подъезда разбились, но других повреждений у здания выявлено не было.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, водитель и владелец дома пришли между собой к соглашению по части страховых вопросов.