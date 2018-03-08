08.03.2018, 14:00

ФОТО: В Пярну автомобиль въехал в дом

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rus.delfi.ee
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Autoõnnetus Pärnus Rüütli tänaval
Autoõnnetus Pärnus Rüütli tänavalFoto: Facebook

Сегодня в 12:19 в Пярну легковой автомобиль протаранил дверь подъезда одного из домов на улице Рюйтли.

Непосредственно вмешательства полиции не потребовалось. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам очевидцев, водитель мог перепутать педали тормоза и газа. Стекла двери подъезда разбились, но других повреждений у здания выявлено не было.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры, водитель и владелец дома пришли между собой к соглашению по части страховых вопросов.

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