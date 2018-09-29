29.09.2018, 17:57

ФОТО: В Пярну автомобиль BMW X5 очутился в море

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Пярну автомобиль BMW X5 очутился в море
Lugeja foto

В Пярну в Раэкюла автомобиль BMW X5 въехал в море.


Как он оказался в воде — неизвестно. Полиции об инциденте не сообщалось.

Tallinn Hockey weekend
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