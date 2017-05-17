ФОТО: В пожаре на Сааремаа погибла женщина

На острове Сааремаа, в волости Торгу, сегодня утром загорелся хутор, погибла женщина в возрасте.

В среду в 8:17 центр тревоги получил сообщение о пожаре в волости Торгу, в деревне Каави. По словам очевидца, он видел дым и пламя. По словам звонившего, в доме мог находиться человек. Затем поступил второй звонок о том, что дом полностью охвачен пламенем. К тому же, в опасности могут быть и соседние здания.

Первыми прибывшие на место происшествия спасатели-добровольцы Торгу установили, что здание полностью охвачено пламенем. На инцидент отреагировали профессиональные спасатели Курессааре, Ориссааре и Кихельконна. Пожар локализировали в 9:34. Во время тушения пожара чуть раньше 10 часов нашли погибшую.

До сих пор неизвестно, что послужило причиной пожара. По картине на месте происшествия, а также на основе информации, полученной из экстренного звонка, можно сказать, что пожар в здании мог беспрепятственно распространиться до огромных размеров.

Руководитель бюро превенции Ляэнеского спасательного центра Виктор Саараметс рекомендует всем серьезно относится к пожаробезопасности и помочь родственикам соблюдать все меры безопасности.