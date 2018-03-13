ФОТО: В понедельник вечером в Хааберсти открытым пламенем полыхал частный жилой дом

Вчера вечером спасатели получили сообщение о пожаре в Хааберсти, там горел двухэтажный жилой дом. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, возгорание произошло в доме на улице Ууэпере.
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Вчера вечером спасатели получили сообщение о пожаре в Хааберсти, там горел двухэтажный жилой дом. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, возгорание произошло в доме на улице Ууэпере.
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