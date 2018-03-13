13.03.2018, 09:23

ФОТО: В понедельник вечером в Хааберсти открытым пламенем полыхал частный жилой дом

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rus.delfi.ee
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Galerii: 9 pilti
Põleng Haaberstis Foto: Veiko Vares

Вчера вечером спасатели получили сообщение о пожаре в Хааберсти, там горел двухэтажный жилой дом. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, возгорание произошло в доме на улице Ууэпере.

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