ФОТО: В Пирита утонул молодой мужчина

Во вторник возле пирса на Меривялья в Пирита был найден труп 28-летнего мужчина.
Пресс-секретарь полиции сказал Delfi, что вызов поступил в 18:20. Прибывшие на место спасатели достали из воды мертвого 28-летнего человека.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Один из рыбаков сказал изданию Õhtuleht, что момента погружения мужчины в воду он не видел, но видел мужчину до этого. ”Молодой мужчина был, бизнесмен или хипстер. С небольшой бородкой, как сейчас модно, в брюках со стрелками и в кожаных туфлях. Он точно не был рыбаком. У него с собой были вещи, кожаная сумка, портфель или что-то в этом роде”.
По словам пресс-секретаря полиции, оснований полагать, что речь может идти о преступлении, нет.
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