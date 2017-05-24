ФОТО: В Пирита утонул молодой мужчина

Во вторник возле пирса на Меривялья в Пирита был найден труп 28-летнего мужчина.

Пресс-секретарь полиции сказал Delfi, что вызов поступил в 18:20. Прибывшие на место спасатели достали из воды мертвого 28-летнего человека.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Один из рыбаков сказал изданию Õhtuleht, что момента погружения мужчины в воду он не видел, но видел мужчину до этого. ”Молодой мужчина был, бизнесмен или хипстер. С небольшой бородкой, как сейчас модно, в брюках со стрелками и в кожаных туфлях. Он точно не был рыбаком. У него с собой были вещи, кожаная сумка, портфель или что-то в этом роде”.

По словам пресс-секретаря полиции, оснований полагать, что речь может идти о преступлении, нет.