В понедельник утром, около 8 часов, на перекрестке Нарвского шоссе и Пирита теэ в Таллинне столкнулись легковой автомобиль Tesla и кран без действующей страховки и техосмотра.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, в результате случившегося пострадали и были доставлены в больницу два человека.

Движение в сторону Пирита было нарушено.

Полиция получила сообщение об аварии в 07:50. По предварительным данным, автомобиль Tesla Motors Model S двигался со стороны Ласнамяэ в центр города и на перекрестке Пирита теэ и Нарвского шоссе врезался в направлявшийся из центра города в сторону Пирита грузовой автомобиль. Грузовик пересекал перекресток на разрешающий знак светофора, его водитель был трезв. Водителя и пассажира Tesla доставили в больницу для проверки здоровья.

У обоих водителей есть права на управление транспортным средством соответствующей категории.

Выяснилось, что попавшему в аварию крану и вовсе нельзя было принимать участие в дорожном движении: у него отсутствует дорожная страховка и не проведен техосмотр. Впервые транспортное средство была зарегистрировано в 1984 году, ранее в авариях не участвовало.

Tesla был зарегистрирован впервые в феврале этого года, и сегодняшний случай стал четвертым страховым случаем с этого времени. В двух эпизодах виновным оказался не водитель Tesla, обстоятельства третьего пока выясняются.







