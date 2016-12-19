По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, в результате случившегося пострадали и были доставлены в больницу два человека.

Движение в сторону Пирита было нарушено.

Полиция получила сообщение об аварии в 07:50. По предварительным данным, автомобиль Tesla Motors Model S двигался со стороны Ласнамяэ в центр города и на перекрестке Пирита теэ и Нарвского шоссе врезался в направлявшийся из центра города в сторону Пирита грузовой автомобиль. Грузовик пересекал перекресток на разрешающий знак светофора, его водитель был трезв. Водителя и пассажира Tesla доставили в больницу для проверки здоровья.

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У обоих водителей есть права на управление транспортным средством соответствующей категории.

Выяснилось, что попавшему в аварию крану и вовсе нельзя было принимать участие в дорожном движении: у него отсутствует дорожная страховка и не проведен техосмотр. Впервые транспортное средство была зарегистрировано в 1984 году, ранее в авариях не участвовало.

Tesla был зарегистрирован впервые в феврале этого года, и сегодняшний случай стал четвертым страховым случаем с этого времени. В двух эпизодах виновным оказался не водитель Tesla, обстоятельства третьего пока выясняются.



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