ФОТО: В Палдиски в ДТП погиб 65-летний водитель микроавтобуса

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что в понедельник вечером в Палдиски произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

В 18:50 поступило сообщение о ДТП на улице Самбла в Палдиски, где микроавтобус Volkswagen Transporter съехал с дороги. 65-летний водитель погиб на месте.

Больше в автомобиле никто не находился.

Точную причину смерти выяснит экспертиза, но согласно первоначальным данным, причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем.

Точные детали инцидента выяснит инициированное производство.





Liiklusõnnetus Paldiskis, hukkus kaubiku juht. Foto: Karli Saul



