03.07.2017, 20:20

ФОТО: В Палдиски в ДТП погиб 65-летний водитель микроавтобуса

 (5)
дополнено в 21:30
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: В Палдиски в ДТП погиб 65-летний водитель микроавтобуса
Liiklusõnnetus PaldiskisFoto: Karli Saul

Пыхьяская префектура подтвердила Delfi, что в понедельник вечером в Палдиски произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

В 18:50 поступило сообщение о ДТП на улице Самбла в Палдиски, где микроавтобус Volkswagen Transporter съехал с дороги. 65-летний водитель погиб на месте.

Больше в автомобиле никто не находился.

Точную причину смерти выяснит экспертиза, но согласно первоначальным данным, причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем.

Точные детали инцидента выяснит инициированное производство.


Liiklusõnnetus Paldiskis, hukkus kaubiku juht. Foto: Karli Saul


Liiklusõnnetus Paldiskis. Foto: Karli Saul
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии