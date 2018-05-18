18.05.2018, 12:15

ФОТО: В Палдиски из моря вытащили упавший с обрыва автомобиль. Полиция исключает преступление

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rus.delfi.ee
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Foto: Raul Mee

В среду в Палдиски с полуострова Пакри съехал в море автомобиль, на водительском кресле которого нашли труп. Сегодня он был вытащен из воды.

Полиция сообщила Delfi, что на данный момент они не подозревают ни преступление, ни несчастный случай. Поэтому производство инициировано не будет.

В среду в 17:50 в Центр тревоги сообщили, что в Палдиски у маяка Пакри примерно в 15-20 метрах от берега находится полностью под водой автомобиль темного цвета. Отправившееся на место происшествия подразделение морских спасателей Пыхьяской префектуры обнаружило в автомобиле труп.

В ночь на четверг около 00:40 полиция уточнила, что в 22 часа водолазы вытащили из автомобиля труп 28-летнего мужчины. Сейчас нет причины считать, что в автомобиле помимо погибшего мужчины находился кто-либо еще.

В апреле на этом же месте еще одна машина угодила в море — 32-летний собственник автомобиля погиб.

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