ФОТО: В Пайде в пожаре пострадал один человек

Paides päästeti leekides elumajast mees Foto: Kaspar Pokk, Kanal 2

Сегодня на улице Мюнди в Пайде загорелся двухэтажный жилой дом. Из горящего здания выбрался мужчина, получивший легкие ожоги и отравление дымом.