Причина пожара неизвестна. В доме не было каминов, он отоплялся с помщью электрического обогревателя. Также известно, что хозяин дома имел психические отклонения.
ФОТО: В Пайде в пожаре пострадал один человек(2)
Сегодня на улице Мюнди в Пайде загорелся двухэтажный жилой дом. Из горящего здания выбрался мужчина, получивший легкие ожоги и отравление дымом.
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