ФОТО: В Пайде сгорели теплицы у частного дома

Во вторник вечером в 23:40 в Центр тревоги сообщили о пожаре в городе Пайде на улице Пыллу, где в пламени были две построенные за частным домом теплицы, которые были соединены между собой.

Очевидно, пожар начался от отопительного устройства, как утверждается, хозяин топил в первый раз в этом году и так неудачно, что это закончилось пожаром. Поскольку пламя было большое, расположенные поблизости частные дома были в серьезной опасности, но спасателям удалось предотвратить распространение огня.

Пожар обнаружил живущий поблизости человек, который, прежде чем лечь спать, почувствовал запах гари в своей квартире. Выясняя, в чем дело, и посмотрев в окно, он увидел уже большое зарево.

Ни один человек не пострадал, теплицы были полностью уничтожены.