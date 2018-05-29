29.05.2018, 07:21

ФОТО: В Пайде открытым пламенем горело здание, спасли пожилую женщину и ее кошку

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Tulekahju Paides, naine ja kass jäid ellu
Tulekahju Paides, naine ja kass jäid elluFoto: Kaspar Pokk

Сегодня примерно в 00:36 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в городе Пайде, на улице Лайа.

Один из звонивших в Центр тревоги сообщил, что горит жилой дом и что в нем могут находиться люди. Как выяснилось на месте, горела пристройка к дому.

Первой на место происшествия прибыла команда спасателей из Пайде. К этому времени пристройка уже полыхала открытым пламенем.

Люди, которые заметили пожар, еще до прибытия спасателей побежали в дом - там спала пожилая женщина. Они разбудили женщину, также спасли кошку.
По какой причине возник пожар, пожарные пока не установили.

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