ФОТО: В Пайде грузовик с поднятым кузовом повредил теплотрассу

Поврежденная трасса теперь нуждается в ремонте. Для горожан, кроме жителей Ристику, произошедшее означает отключение тепла до окончания ремонтных работ, а в домах с теплообменниками — также отсутствие горячей воды. В данный момент отопление продолжают, но давление в трассе снижено. На время ремонта теплотрассу отключат.

Руубассааре теэ на месте аварии в данный момент закрыта.