19.10.2018, 13:51

ФОТО: В Пайде грузовик с поднятым кузовом повредил теплотрассу

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rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 19 pilti
Paides tabas ülestõstetud kastiga veok soojaveetrassi Foto: Kaspar Pokk

Сегодня утром в городе Пайде на Руубассааре теэ произошла авария, когда грузовик с поднятым кузовом повредил находящуюся у городской котельной теплотрассу, которая слетела с бетонных опор.

Поврежденная трасса теперь нуждается в ремонте. Для горожан, кроме жителей Ристику, произошедшее означает отключение тепла до окончания ремонтных работ, а в домах с теплообменниками — также отсутствие горячей воды. В данный момент отопление продолжают, но давление в трассе снижено. На время ремонта теплотрассу отключат.

Руубассааре теэ на месте аварии в данный момент закрыта.

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