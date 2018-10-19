ФОТО: В Пайде грузовик с поднятым кузовом повредил теплотрассу

Сегодня утром в городе Пайде на Руубассааре теэ произошла авария, когда грузовик с поднятым кузовом повредил находящуюся у городской котельной теплотрассу, которая слетела с бетонных опор.
Поврежденная трасса теперь нуждается в ремонте. Для горожан, кроме жителей Ристику, произошедшее означает отключение тепла до окончания ремонтных работ, а в домах с теплообменниками — также отсутствие горячей воды. В данный момент отопление продолжают, но давление в трассе снижено. На время ремонта теплотрассу отключат.
Руубассааре теэ на месте аварии в данный момент закрыта.