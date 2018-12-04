ФОТО: В Отепя рыбак провалился под лед

По прибытии спасателей на место выяснилось, что под лед провалился один рыбак. Второй лег на живот и помог провалившемуся выбраться, после чего мужчины поспешили на берег, переоделись и отправились домой. Дополнительная помощь им не понадобилась.

В связи с инцидентом Спасательный департамент предупреждает, что лед на водоемах сейчас слишком тонкий и вес человека не выдерживает.