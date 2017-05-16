ФОТО: В Отепя покатившийся автомобиль врезался в стену кафе

Сегодня утром в Отепя в стену кафе Elsa врезался автомобиль, который начал катиться без водителя с расстояния пары сотен метров. Никто не пострадал, но открытое всего пару лет назад кафе порядком повреждено.

Центр тревоги сегодня получил сообщение, что в Отепя на Липувяльяк автомобиль покатился, врезался в стену дома и повредил стену.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала Delfi, что в тот момент у здания уже не было ни аварийного автомобиля, ни его водителя, поэтому полиция с помощью записи камеры видеонаблюдения выяснила, что авария произошла утром около 8:30, когда припаркованный рядом с гостевым домом Ford задом скатился с горы и врезался в стену дома.

Открывший кафе в одном из самых старых домов Отепя Маану сказал Delfi, что автомобиль был припаркован на расстоянии пары сотен метров и ведущая к кафе дорога, где была припаркована машина, была с легким уклоном. За этот довольно длинный путь автомобиль так разогнался, что по сути пробил наружную стену кафе. "Довольно приличный ремонт придется делать", — отметил владелец кафе. "Не обвалилось, но стена разбита", — был несчастен мужчина.

Кафе сегодня было закрыто, поэтому для обнаружения случившегося понадобилось немного времени. В аварии никто не пострадал, и участвовавший в ней водитель установлен. По утверждению полиции, владелец дома пришел к соглашению с владельцем автомобиля насчет возмещения ущерба. По словам Маану, насчет ремонта он общается со страховой фирмой. Во сколько может обойтись ремонт, он сейчас еще не может предположить.