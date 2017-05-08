08.05.2017, 13:54

ФОТО: В одном только Вирумаа в выходные 50 раз горела трава


rus.delfi.ee
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ФОТО: В одном только Вирумаа в выходные 50 раз горела трава
Foto: Lääne päästekeskus

В течение прошедших выходных спасатели выезжали тушить 46 возгораний прошлогодней травы в Ида-Вирумаа и пять в Ляэне-Вирумаа.

Большая часть возгораний в Ида-Вирумаа произошла в городах Нарва и Кохтла-Ярве и в волости Вайвара. Самый большой пожар был в деревне Кудрукюла, где вчера горела прошлогодняя трава и подлесок площадью 10 гектаров.

в Ляэне-Вирумаа спасатели в течение прошедших выходных выезжали тушить пять возгораний прошлогодней травы в волостях Хальяла и Вяйке-Маарья и в городах Раквере и Тапа.

Foto: Lääne päästekeskus
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