21.07.2018, 13:18

ФОТО: В одном из популярных баров в центре Тарту загорелась проводка


rus.delfi.ee
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Tulekahju lokaalis Suudlevad Tudengid
Tulekahju lokaalis Suudlevad TudengidFoto: Anni Õnneleid

Сегодня в баре Suudlevad Tudengid, расположенном на Ратушной площади в Тарту, загорелась элекропроводка.

На место прибыли спасатели. Когда заведение вновь откроется для посетителей и что именно случилось с проводами, пока неизвестно.

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