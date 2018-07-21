ФОТО: В одном из популярных баров в центре Тарту загорелась проводка

Сегодня в баре Suudlevad Tudengid, расположенном на Ратушной площади в Тарту, загорелась элекропроводка.
На место прибыли спасатели. Когда заведение вновь откроется для посетителей и что именно случилось с проводами, пока неизвестно.
Сегодня в баре Suudlevad Tudengid, расположенном на Ратушной площади в Тарту, загорелась элекропроводка.
На место прибыли спасатели. Когда заведение вновь откроется для посетителей и что именно случилось с проводами, пока неизвестно.
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Päevakajalise foto- ja videosisu juht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 22.07.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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