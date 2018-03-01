ФОТО: В Нымме внедорожник врезался в автобус

В Нымме на Вабадузе пуйестеэ столкновение внедорожника и автобуса сегодня вечером перекрыло две полосы движения.
Внедорожник врезался в заднюю часть автобуса. О пострадавших у полиции информации нет.
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В Нымме на Вабадузе пуйестеэ столкновение внедорожника и автобуса сегодня вечером перекрыло две полосы движения.
Внедорожник врезался в заднюю часть автобуса. О пострадавших у полиции информации нет.
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