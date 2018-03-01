01.03.2018, 18:50

ФОТО: В Нымме внедорожник врезался в автобус


rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Nõmmel
Liiklusõnnetus NõmmelFoto: Delfi lugeja

В Нымме на Вабадузе пуйестеэ столкновение внедорожника и автобуса сегодня вечером перекрыло две полосы движения.

Внедорожник врезался в заднюю часть автобуса. О пострадавших у полиции информации нет.

Foto: Delfi lugeja
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